مدیرکل اخبار استان های رسانه ملی گفت: در رویداد ایران ملی در استان گلستان در کنار معرفی ظرفیت ها، مشکلات اساسی استان هم مورد توجه قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیرضا بای در دیدار با کارکنان معاونت خبر گلستان تاکید کرد: استان گلستان سرشار از ظرفیتهای مستور و مغفول است و مشکلات و کمبودهای این استان زیر پوشش سرسبز استان پنهان مانده است.
بای افزود: مردم استان از نظر سطح آگاهی و سواد در شرایط خوبی قرار دارند و در این شرایط، بضاعتهای استان در بخشهای اقتصادی و اجتماعی، میتواند مسیر ترقی و پیشرفت استان را تسهیل نماید.
وی تاکید کرد: رویداد ملی ایران جان در استان گلستان به عنوان ششمین استان کشور، رخ خواهد داد و امیدواریم این فرصت رسانهای حرکتی موثر به سمت رفع مشکلات استان باشد.
مدیرکل اخبار استانهای رسانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در هفته ایران جان در استان گلستان، باید اقشار مختلف مردم در همه مناطق استان بر اساس عدالت رسانهای مورد توجه قرار گیرند و توجه ویژه به هویتهای اصیل قومی از اهداف مهم این رویداد است.
بای افزود: با تمهیدات در نظر گرفته شده در اداره کل اخبار استانها تحولات قابل توجهی در خبر استانها در حال رخ دادن است و در آینده خبر مراکز سهم بیشتری از آنتن خبرهای سراسری خواهند داشت.