به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علیرضا بای در دیدار با کارکنان معاونت خبر گلستان تاکید کرد: استان گلستان سرشار از ظرفیت‌های مستور و مغفول است و مشکلات و کمبود‌های این استان زیر پوشش سرسبز استان پنهان مانده است.

بای افزود: مردم استان از نظر سطح آگاهی و سواد در شرایط خوبی قرار دارند و در این شرایط، بضاعت‌های استان در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند مسیر ترقی و پیشرفت استان را تسهیل نماید.

وی تاکید کرد: رویداد ملی ایران جان در استان گلستان به عنوان ششمین استان کشور، رخ خواهد داد و امیدواریم این فرصت رسانه‌ای حرکتی موثر به سمت رفع مشکلات استان باشد.

مدیرکل اخبار استان‌های رسانه ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در هفته ایران جان در استان گلستان، باید اقشار مختلف مردم در همه مناطق استان بر اساس عدالت رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرند و توجه ویژه به هویت‌های اصیل قومی از اهداف مهم این رویداد است.

بای افزود: با تمهیدات در نظر گرفته شده در اداره کل اخبار استان‌ها تحولات قابل توجهی در خبر استان‌ها در حال رخ دادن است و در آینده خبر مراکز سهم بیشتری از آنتن خبر‌های سراسری خواهند داشت.