پس از آنکه دو نفتکش متعلق به روسیه در دریای سیاه دچار انفجار شدند، ترکیه از هدف قرار گرفتن مجدد یکی از نفتکشها خبر داد در حالی که یک منبع امنیتی اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت: کییف مسئول حمله به این شناورها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که یکی از دو نفتکش خالی که اواخر روز جمعه در دریای سیاه دچار انفجار شدند، صبح روز شنبه دوباره مورد اصابت قرار گرفت.
این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد: کشتی ویرات که پیش از این گفته میشد توسط شناورهای بدون سرنشین در حدود ۳۵ مایل دریایی (حدود ۶۵ کیلومتری) از خط ساحلی دریای سیاه مورد حمله قرار گرفته است، صبح امروز دوباره توسط شناور بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت.
آنکارا تاکید کرد که این نفتکش فقط از سمت راست متحمل «خسارت جزئی» شده و هیچ یک از ۲۰ خدمه آن آسیبی ندیدهاند.
یک منبع امنیتی اوکراین به خبرگزاری فرانسه گفت: کییف مسئول حمله به دو نفتکش در دریای سیاه است. شهپادهای مدرنشده «سی بیبی» (Sea Baby) با موفقیت این کشتیها را هدف قرار دادند.
عصر جمعه، وزارت حمل و نقل ترکیه اعلام کرد که دو نفتکش خالی، ویرات و کایروس، انفجارهایی را گزارش کردند و گفتند که در آبهای ترکیه مورد اصابت قرار گرفتهاند.
ترکیه اعلام کرد که کشتی کایروس در مسیر بندر نووروسیسک در دریای سیاه بوده است.
از زمان شروع جنگ اوکراین، هر دو طرف برای محافظت از خطوط ساحلی خود مینهای دریایی کاشتهاند. بسیاری از آنها در دریای سیاه شناسایی و منهدم شدهاند، اما برخی دیگر، به ویژه به دلیل طوفان، به دریا رفته و کشتیرانی را به خطر انداختهاند.
ترکیه، بلغارستان و رومانی به عنوان اعضای ناتو که همگی سواحلی در دریای سیاه دارند، در سال ۲۰۲۴ گروه دریایی مقابله با مین (MCM Black Sea) را برای نظارت بر عملیات مینزدایی تشکیل دادند.