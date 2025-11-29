با حضور مسئولان، معلمان و دانش آموزان زنگ پژوهش در ۲ هزار مدرسه البرز نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در آیین زنگ استانی پژوهش که در دبیرستان شهید سلطانی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج به صدا درآمد گفت:هفته پژوهش یادآور رشد و توسعه پرسشگری در مدارس است.

‌ فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه اقتدار و پیشرفت ایران مرهون ایثارگری شهدا و شهدای علمی است، بیان کرد: تاریخ و تمدن کهن ایران نشان دهنده اهمیت دادن ملت این مرز و بوم به علم و دانستن است.درقرآن کریم نیز به این موضوع مهم اشاره شده است و ملتی پایدار است که بتواند همواره در راه علم و فناوری تلاش کند.

وی با بیان اینکه معلمان در هدایت دانش آموزان به سمت پژوهش نقش مهمی دارند، عنوان کرد: باید روحیه جستجو و پرسشگری را دربین دانش آموزان تقویت کنیم زیرا پژوهش پایه رشد و توسعه کشور را تشکیل می دهد.

شعبانی ادامه داد: البرز ۹ پژوهش سرای دانش آموزی دارد در حالی که این تعداد پژوهش سرا برای جمعیت ۵۳۰ هزار نفری استان کم است.

وی بیان کرد: برای ساخت پژوهش سرا در البرز نیاز به زمین داریم تا زمینه ساخت و تجهیز پژوهش سرای دانش آموزی در استان فراهم آید.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز اظهار کرد: البرز با کمبود سرانه فضای آموزشی مواجه است لذا نباید به آموزش و پرورش این استان نگاه کوچک انگاری وجود داشته باشد.

شعبانی تاکید کرد: ۵۶ درصد از نیروی اداری دستگاه های استان را پرسنل آموزش و پرورش و ۵۲۰هزار نفر از جمعیت استان را دانش آموزان تشکیل می دهند.