

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فجر شهید سپاسی شیراز ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه شنبه ۸ آذر در اراک به مصاف آلومینیوم رفت و به تساوی یک یک رضایت داد.

گل فجرسپاسی را حسین شهابی در دقیقه ۵۶ و گل آلومینیوم اراک را در دقیقه ۹۷ ساسان حسینی به ثمررساندند.

زردپوشان شیرازی با این تساوی ۱۵ امتیازی شدند و در رده هشتم جدول باقی ماندند

فجرسپاسی شیراز در هفته دوازدهم این رقابت‌ها جمعه ۱۴ آذر در اصفهان مهمان سپاهان این شهر است.