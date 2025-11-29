پخش زنده
قاتل و همدستش پس از وقوع قتل در شیراز دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز گفت: در پی تماس از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرک مهدیه شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که چند نوجوان بر سر قدرت نمایی وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر میشوند.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری دو نوجوان با سلاح سرد نوجوانی ۲۱ ساله را به شدت مجروح می کنند و نوجوان به دلیل شدت جراحت وارده به قتل میرسد.
سرهنگ زراعتیان بیان کرد: ماموران انتظامی بلافاصله پس از وقوع قتل هر دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و سریعا آنها را دستگیر کنند.