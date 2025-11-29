تشییع پیکر «ناصر مسعودی» در رشت

پیکر مرحوم استاد ناصر مسعودی چهره ماندگار فرهنگ بومی معروف به «بلبل گیلان» امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در جوار مزار میرزا کوچک جنگلی تشییع و به خاک سپرده شد.

عکاس : عباس عاشوری