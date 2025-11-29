به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نهال زکی‌زاده، عضو تیم ملی کاراته المپیک ناشنوایان که موفق به کسب دو مدال طلای انفرادی و تیمی در المپیک توکیو شده است، درباره حضور خود در این رقابت‌ها گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود و کشورهای جدیدی نیز به رقابت‌ها اضافه شده بودند. من در سه دور مسابقه شرکت کردم و خدا را شکر توانستم دو مدال طلا برای کشورمان کسب کنم.

پارسایی سرپرست اداره ورزش و جوانان استان در این مراسم گفت:امروز روزی پرافتخار برای ورزش استان و انگیزه‌ای ارزشمند برای جوانانی است که توانستند در المپیک ناشنوایان با افتخار مدال طلای انفرادی، تیمی و برنز انفرادی کسب کنند.

وی افزود: رسالت ما حمایت از جامعه ورزشی است و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا با توسعه زیرساخت‌های ورزشی، این ورزشکاران با خیال آسوده مسیر افتخارآفرینی را ادامه دهند.

فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در این مراسم گفت:این موفقیت ارزشمند را به مردم عزیز استان، خانواده محترم این قهرمان، جامعه ورزشی و به‌ویژه خانم نهال زکی‌زاده که افتخار آفریدند و مقام طلای المپیک را برای استان به ارمغان آوردند، تبریک عرض می‌کنم.

مدیرکل بهزیستی استان نیز افزود:قهرمانی خانم نهال زکی‌زاده در مسابقات المپیک ناشنوایان و کسب مدال طلای کاراته منفی ۵۰ کیلوگرم را به ایشان، خانواده محترمشان و مردم استان تبریک عرض می‌کنم.