قهرمان کاراته تیم ملی ناشنوایان و دارنده دو مدال طلای انفرادی و تیمی المپیک توکیو در فرودگاه یاسوج مورد استقبال جمعی از مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نهال زکیزاده، عضو تیم ملی کاراته المپیک ناشنوایان که موفق به کسب دو مدال طلای انفرادی و تیمی در المپیک توکیو شده است، درباره حضور خود در این رقابتها گفت: سطح مسابقات بسیار بالا بود و کشورهای جدیدی نیز به رقابتها اضافه شده بودند. من در سه دور مسابقه شرکت کردم و خدا را شکر توانستم دو مدال طلا برای کشورمان کسب کنم.
پارسایی سرپرست اداره ورزش و جوانان استان در این مراسم گفت:امروز روزی پرافتخار برای ورزش استان و انگیزهای ارزشمند برای جوانانی است که توانستند در المپیک ناشنوایان با افتخار مدال طلای انفرادی، تیمی و برنز انفرادی کسب کنند.
وی افزود: رسالت ما حمایت از جامعه ورزشی است و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا با توسعه زیرساختهای ورزشی، این ورزشکاران با خیال آسوده مسیر افتخارآفرینی را ادامه دهند.
فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار نیز در این مراسم گفت:این موفقیت ارزشمند را به مردم عزیز استان، خانواده محترم این قهرمان، جامعه ورزشی و بهویژه خانم نهال زکیزاده که افتخار آفریدند و مقام طلای المپیک را برای استان به ارمغان آوردند، تبریک عرض میکنم.
مدیرکل بهزیستی استان نیز افزود:قهرمانی خانم نهال زکیزاده در مسابقات المپیک ناشنوایان و کسب مدال طلای کاراته منفی ۵۰ کیلوگرم را به ایشان، خانواده محترمشان و مردم استان تبریک عرض میکنم.