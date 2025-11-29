حاشیههای دیدار شمس آذر و پرسپولیس
دیدار شمس آذر قزوین و پرسپولیس تهران علاوه بر هیجان هواداران، با اعتراضهای داوری و فضای پرحاشیه همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، دیدار تیمهای شمس آذر قزوین و پرسپولیس تهران با استقبال پرشور هواداران دو تیم آغاز شد و فضای ورزشگاه از ابتدا با شور و هیجان تماشاگران همراه بود.
در جریان این مسابقه، ابتدا پرسپولیس موفق شد دروازه شمس آذر را باز کند، اما شاگردان محبی با گل تساوی پاسخ دادند.
با وجود تلاش دو تیم و یادآوری خاطرات گلهای فصل گذشته در ذهن هواداران، در نهایت پرسپولیس با نتیجه ۲ بر ۱ پیروز میدان شد.
این دیدار با حاشیههایی نیز همراه بود؛ از جمله اعتراض کادر فنی شمس آذر به پنالتی اعلامنشده و واکنش رسانه باشگاه که فضای بازی را پرتنش کرد.
پایانی پرهیجان برای دیداری پرشور و پرحاشیه رقم خورد و هواداران هر دو تیم لحظاتی پرتنش را تجربه کردند.