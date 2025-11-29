پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران از دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرندگان در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت آذریار گفت: در جریان گشت و کنترل با هدف جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان چالدران، مامورین یگان حفاظت این اداره به چهار نفر شکارچی غیر مجاز برخورد و آنها را دستگیر نمودند.
آذریار افزود: از متخلفین لاشه یک قطعه کبک و یک سر خرگوش و ۴ قبضه اسلحه شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط و موضوع تخلف در محل صورتجلسه و پرونده افراد خاطی پس از تشکیل، جهت رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران خاطر نشان شد: حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با شکار غیرمجاز از اولویتهای اصلی اداره حفاظت محیطزیست چالدران بوده و یگان حفاظت با قاطعیت و طبق قانون با هرگونه تخلف برخورد نموده و از شهروندان عزیز تقاضا داریم هرگونه مشاهده تخلف زیستمحیطی را به شماره ١۵۴٠ گزارش نمایند.