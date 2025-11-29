استاندار یزد: بافت تاریخی به عنوان یک ظرفیت ارزشمند باید برای آیندگان به یادگار بماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شورای راهبری بافت تاریخی استان، امروز با حضور استاندار تشکیل و گزارش عملکرد کارگروه‌های مختلف این شورا ارائه شد.

طرح احیای میدان شاه طهماسب تا حسینیه بعثت دیگر موضوعی بود که در این نشست بررسی و راهکار‌های لازم برای اجرای آن مطرح شد.

لزوم راه اندازی مرکز اسناد بافت تاریخی یزد، تهیه طرح عملیاتی حفاظت از باغات هم پیوند بافت تاریخی، تهیه طرح مطالعاتی قنوات یزد و برنامه ریزی برای احیای بافت و آمادگی ایام نوروز دیگر موضوعات این نشست بود.

استاندار در این نشست، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری یزد را افتخاری دانست که باید بیش از پیش برای حفاظت از آن تلاش کرد.

محمدرضا بابایی افزود: باید به گونه‌ای برای احیای بافت تاریخی تلاش کنیم که این ظرفیت ارزشمند با همه زیبایی آن برای آیندگان به یادگار بماند.