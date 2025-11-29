پخش زنده
دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و فجر شهید سپاسی شیراز با تساوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس و از هفته یازدهم آلومینیوم اراک در خانه به تساوی در عدد یک مقابل فجر شهید سپاسی شیراز رضایت داد.
در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد، نیمه اول دیدار دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم این تیم مهمان بود که با ضربه حسین شهابی در دقیقه ۵۷ دروازه آلومینیوم سازان را باز کرد، تا اینکه در دقیقه ۹۶، ساسان حسینی تک گل خورده این دیدار را جبران کرد و کار را برای یاران حسینی به تساوی کشاند.
بدین ترتیب اراکیها با ۱۴ امتیاز در همان خانه دهم جدول باقی ماندند و تیم فجر با ۱۵ امتیاز یک رده پایینتر از موقعیت قبلی و در خانه هشتم جدول قرار گرفت.
در ادامه لیگ و در هفته دوازدهم این رقابتها آلومینیوم اراک جمعه چهاردهم آذر ماه در اهواز با فولاد در خوزستان مسابقه میدهد