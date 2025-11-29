نخستین آزمون مفهومی ـ عملکردی «شبه تیمز و پرلز» در مدارس دوره اول متوسطه چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه استاناین آزمون را گامی تازه در مسیر ارتقای یادگیری و مهارت‌های تحلیلی دانش‌آموزان عنوان کرد.

خسروی با اشاره به اهمیت اجرای این برنامه گفت: با توجه به نتایج آزمون بین‌المللی تیمز (TIMSS ۲۰۲۳) در پایه هشتم و جایگاه کشور در این ارزیابی جهانی، ضرورت دارد برنامه‌های هدفمند و هوشمندی برای ارتقای سطح دانش مفهومی دانش‌آموزان در حوزه ریاضی و علوم اجرایی شود.

وی هدف از اجرای مطالعات (آزمون) بین‌المللی تیمز را که ویژه دانش‌آموزان پایه هشتم است، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه دانست و افزود: این ارزیابی جهانی سال آینده به صورت هماهنگ و بین‌المللی برگزار خواهد شد.