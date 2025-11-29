پلمب یک غرفه مواد غذایی در فرودگاه مشهد
۹۶ فقره پرونده تخلف برای غرفه های مستقر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در هشت ماهه اول امسال نظارت مستمر بر عملکرد غرفههای مستقر در سالن انتظار، سالن ترانزیت و همچنین دفاتر ایرلاینها را در فرودگاه مشهد انجام شده است .
بخشعلی بیاتی افزود : در این مدت در مجموع تعداد ۹۶ فقره پرونده تخلفاتی نظیر گرانفروشی، صادر نشدن صورتحساب و درج نشدن قیمت برای غرفه های فرودگاه تنظیم و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با تأکید بر حساسیت ویژه نسبت به تخلفات در محیطهای عمومی تصریح کرد: در بازدید از غرفههای مستقر در سالن ترانزیت داخلی فرودگاه شهید هاشمی نژاد در این مدت، یک غرفه مواد غذایی نیز به علت تکرار تخلفات و اصرار به تخلف با دستور رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی پلمب شده است.
بیاتی قلهزو با اشاره به رویکرد پیشگیرانه معاونت بازرسی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهرهگیری از سامانههای گزارشگیری مردمی، بازرسیهای هدفمند و پایش مستمر بازار، تلاش میکند هرگونه تخلف پیش از گسترش و ایجاد نارضایتی عمومی شناسایی و کنترل شود و شفافیت قیمت و صیانت از حقوق مصرف کنندگان به ویژه مسافران در فرودگاهها از اولویتهای مهم ماست.
وی در پایان تأکید کرد: زائران و مجاوران میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی را از طریق سامانه ۱۲۴ به صورت شبانه روزی گزارش کنند، تا به شکایات آنها در اسرع وقت رسیدگی شود.