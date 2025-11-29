پیکر مطهر شهید ۲۹ ساله گمنام دوران دفاع مقدس در مرکز پدافند هوایی جنوب غرب کشور تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک شهید گمنام ۲۹ ساله دفاع مقدس در مرکز پدافند هوایی جنوب غرب کشور تشییع شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) پیکر مطهر این شهید والامقام را تسییع و با آر‌های بزرگ شهیدان تجدید میثاق کردند.

پیکر مطهر این شهید حماسه ساز پس از اقامه نماز توسط آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان، در در مرکز پدافند هوایی جنوب غرب کشور در اهواز به خاک سپرده شد.

روز گذشته نیز پیکر پاک شهید گمنام با حضور اقشار متلف مردم در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.