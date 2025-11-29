پخش زنده
امروز: -
مدیر حفظ نباتات چهارمحال و بختیاری:از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱،۱۷۲ تن مغز بادام و ۶،۵۰۰ تن فلفل دلمهای از استان به کشورهای مقصد صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شبانی گفت: استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر دارای یک پست قرنطینه فعال است.
وی افزود: همچنین یک کلینیک گیاهپزشکی قرنطینهای درجه ۲ در این استان وظیفه نظارت بر صادرات محصولات گیاهی مختلف از جمله فلفل دلمهای، بادام و سیبزمینی با مبدأ تولید این استان را بر عهده دارد.
به گفته وی دو کلینیک دیگر نیز در حال اخذ مجوزهای لازم برای نظارت بر امور تصدیگری قرنطینهای هستند.