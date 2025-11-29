صادرات مغز بادام و فلفل دلمه‌ای از استان چهارمحال و بختیاری

مدیر حفظ نباتات چهارمحال و بختیاری:از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱،۱۷۲ تن مغز بادام و ۶،۵۰۰ تن فلفل دلمه‌ای از استان به کشور‌های مقصد صادر شده است.