به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات ووشو قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی ساندا و تالو در بخش پسران و در دو رده سنی نونهالان و جوانان به میزبانی تبریز در سالن پورشریفی برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۳۴ تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در نهایت با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان دادند.

بر اساس نتایج رقم خورده در رقابت‌های مختلف و مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران، تیم‌های آذربایجان شرقی، مازندران و اردبیل به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک داکار اعزام خواهند شد.

مسابقات بخش بانوان این رقابت‌ها نیز از یازدهم تا سیزدهم آذرماه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.