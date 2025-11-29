پخش زنده
تیم ووشو آذربایجان شرقی عنوان قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات ووشو قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی ساندا و تالو در بخش پسران و در دو رده سنی نونهالان و جوانان به میزبانی تبریز در سالن پورشریفی برگزار شد.
در این رقابتها ۳۵۰ ورزشکار در قالب ۳۴ تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در نهایت با معرفی نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان دادند.
بر اساس نتایج رقم خورده در رقابتهای مختلف و مدالهای کسب شده توسط ورزشکاران، تیمهای آذربایجان شرقی، مازندران و اردبیل به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند.
بر اساس اعلام مسئولان برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی، نفرات برتر این رقابتها برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک داکار اعزام خواهند شد.
مسابقات بخش بانوان این رقابتها نیز از یازدهم تا سیزدهم آذرماه در سالن شهید پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.