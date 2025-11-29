به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا در اماکن عمومی، درپی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و فروش دخانیات قاچاق در دو واحد صنفی در شهر شادگان پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به واحد‌های صنفی مورد نظر اعزام و دربازرسی ازآن، مقدار ۱۹ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مشارکت و تعامل مردمی با پلیس و اعلام به موقع هر گونه موارد مشکوک نقش بسزایی در کاهش انواع جرایم و عملکرد به موقع پلیس دارد.