معاون علمی رئیس‌جمهور، در نشست فعالان دانشگاهی، صنعتی، بازرگانی و اقتصاد دانش‌بنیان خراسان رضوی تاکید کرد: تقویت زیست‌بوم نوآوری استان، اجرای کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توانمندسازی صندوق‌های پژوهش و فناوری و حمایت از کنسرسیوم‌های فناورانه، مسیر توسعه علمی و اقتصادی کشور را تسریع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست فعالان زیست‌بوم نوآوری خراسان رضوی با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، نصرالله پژمان‌فر و احسان عظیمی‌راد نمایندگان مردم مشهد در مجلس و جمعی از فعالان دانشگاهی و پژوهشی، فناور و اقتصادی استان برگزار شد.

در این نشست، مسائل زیست‌بوم دانش‌بنیان استان خراسان رضوی، چالش‌های ساختاری، فرصت‌های تقویت زیرساخت‌های فناورانه و راهکار‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری استان بررسی شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم مشهد و فعالان زیست‌بوم نوآوری، اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری را برای پیشبرد اهداف دانش‌بنیان کشور ضروری دانست و تاکید کرد: هم‌زمانی آغاز به کار دولت و مجلس جدید، فرصتی ایجاد کرده است تا مسیر توجیه و تبیین سیاست‌های جهش تولید دانش‌بنیان کوتاه‌تر شود.

حسین افشین با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف معاونت علمی، اجرای کامل این قانون است. هرجا نیاز به اصلاح باشد، با همکاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس اقدام می‌کنیم. هر بخش از قانون که مانع اجرا باشد، یا در دولت اصلاح می‌شود یا برای بازنگری به مجلس می‌رود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در ادامه با استقبال از پیشنهاد فعالان استان برای ایجاد کنسرسیوم‌های توسعه فناوری گفت: اگر مجموعه‌های فناورانه، دانشگاهی و بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی طرح مشترک ارائه دهند، معاونت علمی آمادگی کامل دارد از محل توسعه فناوری از آنها حمایت کند. این مدل می‌تواند یک الگوی ملی موفق در توسعه فناوری باشد.

حسین افشین با تشریح الگوی حمایتی معاونت علمی افزود: در معاونت علمی، حمایت تنها از فناوری نیست؛ بلکه از افراد نخبه، ساختار‌های فناورانه و همچنین دانش فنی حمایت می‌کنیم. در برخی حوزه‌ها، فرد و تیم اهمیت بیش‌تری دارد؛ در برخی دیگر ساختار و در برخی فناوری. ما تلاش می‌کنیم هر سه بخش به‌طور هم‌زمان تقویت شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه پارک فناوری پردیس، واگذاری کامل عرصه به بخش خصوصی را یکی از عوامل موفقیت این پارک دانست و گفت: ارزش افزوده حاصل از فعالیت شرکت‌ها در پارک پردیس چندین برابر زمین واگذارشده است. نگاه ما این است که اگر به بخش خصوصی اعتماد داریم، باید زیرساخت‌هایی فراهم کنیم که شرکت‌ها بتوانند مالکیت داشته باشند، وثیقه بگذارند و توسعه دهند. این الگو باید در استان‌ها نیز تقویت شود.

حسین افشین با اشاره به نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان به ابزار‌های تأمین مالی نوین گفت: در حال پیگیری ایجاد یک بانک تخصصی فناوری با سهام‌داری شرکت‌های بزرگ و صندوق نوآوری هستیم. این بانک می‌تواند دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان را بشناسد و در تأمین وثیقه و تسهیلات به آنها کمک کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع بودجه پارک‌های علم و فناوری اظهار کرد: کاهش بودجه‌های توسعه فناوری، ضربه مستقیم به آینده کشور است. ما در حوزه دانش هزینه نمی‌کنیم؛ بلکه سرمایه‌گذاری می‌کنیم. آینده ایران نتیجه تصمیماتی است که امروز در زیست‌بوم دانش‌بنیان گرفته می‌شود.

حسین افشین به حوزه فناوری نانو، به عنوان الگوی موفق سرمایه‌گذاری و خلق ارزش افزوده از فناوری اشاره کرد و گفت: در دو دهه سرمایه‌گذاری دولت در نانو حدود ۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما درآمد سالانه کشور در حوزه نانو اکنون به بیش از ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری علمی، چندین برابر بازده ایجاد می‌کند و باید جدی گرفته شود.