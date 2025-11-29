به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست مسئولان، مسائل و مشکلات مردم روستا‌های بخش مرکزی را پیگیری و برای حل آن قول مساعد دادند.

بخشدار مهاباد گفت: این نشست فرصتی برای شنیدن درخواست‌ها و مشکلات مردم روستا‌های بخش مرکزی بود تا دهیاران، شورا‌ها و معتمدان روستا‌ها مسایل و مشکلات خود را مطرح کنند.

پاکزاد افزود: رؤسای اداره‌ها و نهاد‌های مرتبط هم ضمن پاسخگویی به سئوالات و نیاز‌های مردم، برای پیگیری مشکلات آنها قول مساعد دادند.

عمر فتحی نژاد، سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان مهاباد هم گفت: درچند سال گذشته پروژه آبرسانی شامل خطوط انتقال، حفر چاه و تجهیز چاه و نیرو رسانی را به روستای قره قشلاق اجرا کردیم و یک باب مخزن مانده که درصورت تخصیص اعتبار به زودی تکمیل خواهد شد.

سلام ستوده، نماینده مردم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: نیاز‌های اساسی منطقه بررسی شد که بیشتر در حوزه آسفالت معابر، آب آشامیدنی، زمین ورزشی و مدارس بود.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: دولت بدون هیچ تبعیضی خود را موظف به خدمت به مردم می‌داند و از این لحاظ هیچ فرقی بین روستا‌ها با شهر وجود ندارد.

در این نشست که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید شریکندی گوک تپه سپاه مهاباد برگزار شد اهالی ۱۹ روستای دهستان مکریان شرقی مهاباد حضورداشتند.