شطرنجبازان ایران در مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا موفق به کسب ۶ نشان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستوهفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا در تایلند با کسب ۲ طلا و ۴ برنز برای تیم ایران در بخش استاندارد به پایان رسید و تیم کشورمان در مجموع در جایگاه چهارم آسیا قرار گرفت.
کیاشا محبوبی موفق شد نشان طلای بخش استاندارد نونهالان و نوجوانان آسیا را به دست آورد. او پیشتر نیز تنها طلای ایران را در بخش رپید کسب کرده بود و اینبار دومین مدال آسیایی خود را ثبت کرد.
در رده سنی زیر ۱۴ سال، باراد احمدی دیگر نماینده طلایی ایران بود که توانست عنوان نخست را کسب کند و مدال طلا را به دست آورد.
در بخش برنز نیز چهار شطرنجباز ایرانی صاحب مدال شدند:
- مهدیار جانبراری در رده زیر ۸ سال، آیهان رهبر در رده زیر ۱۲ سال پسران، مهدیس اسدیکلام در رده زیر ۸ سال دختران، اسما حسنپور مقدم در رده زیر ۱۰ سال.
در پایان رقابتها، تیم ایران با دو طلا و چهار برنز در رده چهارم جدول توزیع مدالها قرار گرفت. همچنین در بخش تیمی زیر ۸ سال پسران و زیر ۱۸ سال دختران، ایران مقام اول و دوم را کسب کرد.