روز گذشته و به مناسبت روز نیروی دریایی انقلابی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شناور راهبردی و چند منظوره کردستان در مراسمی با حضور فرماندهان ارشد ارتش، مسئولان عالی‌رتبه کشور و جمعی از مسوولان استان کردستان، در خلیج فارس به آب انداخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این شناور ظرفیت ۴۰۰ خدمه دارد و و امکانات کامل درمانی، خدماتی و لجستیکی داراست و نقش مهمی در عملیات امدادی و پشتیبانی کشور ایفا خواهد کرد.

در پی این اقدام فرماندهی نیروی دریایی ارتش رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیام تبریک و تقدیر صادر کرد.

در پیام علیرضا زندیان آمده است:

با عرض سلام، تحیت و درود بر دریادلان سرافراز ایران اسلامی، در آستانهٔ هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که نماد حماسه، مجاهدت و اقتدار آبی کشور است، خبر افتخارآفرین به آب‌انداختن یک فروند از یگان‌های شناور نیروی دریایی با نام مبارک "ناوبندر کردستان"، مایه مباهات و غرور ملی، به‌ویژه برای مردم غیور و همیشه در صحنه استان کردستان گردید. این اقدام پرمعنا، که به ابتکار و تدبیر جنابعالی، فرزند برومند کردستان و یار صدیق انقلاب اسلامی، و موافقت فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران محقق شده است، نه تنها یک نامگذاری صرف، بلکه نشانه‌ای آشکار از پیوند عمیق جغرافیای کوهستان‌های زاگرس با آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان است. این نامگذاری، ترجمان عملی از این حقیقت تابناک است که تمامی اقوام و اقلیم‌های ایران عزیز، در دفاع از کیان، امنیت و منافع ملی کشور در دریا‌های آزاد، متحد و یکپارچه‌اند. بدون تردید، دعوت از نخبگان و معتمدین استان کردستان، به‌خصوص استاندار مردمی، جناب آقای دکتر آرش زره‌تن لهونی، و علیرضا زندیان نماینده مردم شریف شهرستان بیجار به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برای حضور در این مراسم مهم در جنوب کشور، گامی بلند و تحسین‌برانگیز در راستای اهداف زیر محسوب می‌شود: تعمیق روحیه اتحاد و همبستگی ملی بین مردم مرزدار کردستان و مدافعان مرز‌های آبی کشور، نمایش عینی انسجام درونی نظام و ارج نهادن به شایستگی‌های فرزندان ایران در هر نقطه از این مرز پرگهر، تبدیل هویت فرهنگی یک استان به نماد اقتدار دریایی در صحنه بین‌المللی.

بدینوسیله اینجانب، ضمن تبریک روز نیروی دریایی، مراتب تقدیر و سپاس کم‌نظیر خود و مردم قدرشناس استان کردستان را از تدبیر، درایت و اقدام الهام‌بخش فرماندهی محترم نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار ایرانی، اعلام می‌دارم. رجاء واثق داریم که ناوبندر کردستان، با عزمی راسخ و توانی مضاعف، در کنار سایر یگان‌های ناوگان، پرچم افتخار و اقتدار ایران اسلامی را در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درخواهد آورد. پیروز، سربلند و پاینده باشید.

با احترام، علیرضا زندیان رییس مجمع نمایندگان استان کردستان (به نمایندگی از معتمدین و اقشار مختلف استان کردستان)