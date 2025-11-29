پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که بر اساس مصوبات اخیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران فعالیت کارخانههای سیمان تهران و سیمان شمال ممنوع اعلام شده، مشاهدات میدانی خبرنگار ما از ادامه برخی فعالیتها در کارخانه سیمان شمال حکایت دارد.
طبق اعلام منابع مطلع استثنایی جدید در مصوبه—مربوط به کورههای فاقد آلایندگی—باعث شده این واحدها بهصورت نیمهتعطیل اما همچنان فعال باقی بمانند؛ موضوعی که پرسشهایی درباره نحوه اجرای مصوبه و میزان نظارتها ایجاد کرده است.