دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان از برگزاری یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان در روز دوشنبه ۱۰ آذر در اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهمن شهریاری در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود:استان خوزستان دارای شهید امر به معروف و نهی از منکر که است این شهیدان والامقام شهید حسین‌پور، شهید محمدحسن راستگو، شهید عبدالرضا بهمئی و شهید محمدعلی کاظمی هستند.

وی تاکید کرد: این شهدا ویژه‌اند، چراکه نسبت به منکرات در جامعه بی‌تفاوت نبودند. ما در کنار شهدای مجروح و جانبازان این امر داریم. یادواره این شهدای گرامی با هدف گرامیداشت یاد شهدای امر به معروف و نهی از منکر و ارج نهادن به خانواده‌های این شهیدان مظلوم روز دوشنبه دهم آذر ماه برگزار می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ضمن اشاره به نقش همگانی در ترویج این فریضتین بیان کرد: هرگونه کم‌کاری در حوزه انجام وظیفه، فرصتی برای دشمن برای رسیدن به اهداف خود فراهم می‌کند. سکوت نابجا یا حرف نابجا می‌تواند در پازل دشمن نقش داشته باشد و نقشه ناقص دشمن را تکمیل کند. برای تشخیص اینکه چه رفتاری به موقع و بجا است، بهترین راه ایجاد شبکه تبیین‌گر است.

شهریاری با اشاره به فرموده امام محمد باقر (ع)، گفت: اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه احیا شود، راه‌ها امن و رزق‌ها فراوان می‌شود. دین خدا مظلوم است و باید تلاش کنیم تا دین خدا را احیا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ما مشکل و خلأ قانونی نداریم؛ مسئله این است که ما به دختران امروز درباره حجاب سخنی نگفته‌ایم، اما از آنها مطالبه داریم. این نسل مظلوم است، چون در حال قضاوت شدن است. ما در زمینه آگاهی‌رسانی به جامعه کم گذاشته‌ایم. بچه‌های ما امروز تحت بمباران اطلاعاتی و فرهنگی دشمن هستند، اما به جای کمک کردن و آگاهی بخشیدن به آنها، داریم آنها را قضاوت می‌کنیم. برای نجات جامعه، لازم است که به سراغ هویت برویم، نه رفتار‌های کوچک. اگر هویت از جامعه گرفته شود، مردم به سراغ هویت‌های کاذب می‌روند. ما گاهی به جای حرکت به سمت علت‌ها و رفع آنها، به سراغ معلول‌ها می‌رویم و این نمی‌تواند اثربخش باشد.