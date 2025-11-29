

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴

پردیس قزوین - فولاد زرند ایرانیان

داوران: حمید سلیمانی، آرمین ابراهیمی، بهادر نوروزی، رامین عاشری، میلاد محمدیان ناظر: سید صدرالدین موسوی

بهشتی سازه گرگان - سن ایچ ساوه

داوران: مجید فراهانی، رضا پورشایگان، علی مهرآبادی، مرتضی وفایی‌نژاد و علی اکبر حصاری ناظر: حسین شهرآبادی

گهر زمین سیرجان - مس سونگون ورزقان

داوران: حسین امیری، محمد مهدی حقوقی، سعید قربانی زاده، اسماعیل نعمتی و ایمان سمیعی ناظر: محمودرضا نصیرلو

شهرداری ساوه - پالایش نفت شازند

داوران: علی حفیظی، امیر باقری، بهشاد پنجه‌زاده، یوسف رفیع زاده و محسن سبزواری ناظر: علیرضا محمدپور

فولاد هرمزگان - گیتی پسند اصفهان

داوران: اسماعیل کمربسته، محمد علی آقایی، میلاد سعیدی، جمال مرادبخش و ستار کدوری ناظر: کوروش هاشمی

جواد الائمه شهرکرد - عرشیا آذربایجان شهرقدس

داوران: محمد جواد احتشام، ولی‌الله رضایی، علیرضا حسن‌زاده، مسعود مقتدری و امیرحسین نادب ناظر: عباس دهقانپور

پالایش نفت اصفهان - پالایش نفت بندرعباس

داوران: علی احمدی، علی اسماعیل سزاری، محمدرضا سیدپور، نیما صفری و امید سعدی ناظر: علیرضا یگانه