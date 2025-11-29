به منظور آمادگی دانش‌آموزان در برابر زلزله و افزایش تاب‌آوری اجتماعی، مانور زلزله در مدرسه شهید آوینی شهر ایلام، اجرا شد.

زنگ زلزله و ایمنی در مدرسه شهید آوینی شهر ایلام به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل آموزشی با اشاره به اهمیت آموزش‌های عملی هنگام وقوع زلزله گفت: دانش‌آموزان بایستی یاد بگیرند که در صورت وقوع حادثه، چگونه از خود و دیگران مراقبت کنند؛ چه اقداماتی را انجام دهند و چگونه در کنار دوستان خود به شکل صحیح، کمک‌رسانی کنند.

ایرج زینی وند، افزود: جامعه‌ای که خود را با تغییرات محیطی و خطرات طبیعی تطبیق دهد، ظرفیت تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت و به تبع آن، خسارت‌های ناشی از حوادث؛ به حداقل خواهد رسید.

رضا دارابی، مدیرکل بحران استانداری ایلام نیز؛ بر ضرورت افزایش آگاهی و آمادگی دانش‌آموزان در مواجهه با زلزله تأکید کرد و گفت: این برنامه برای ارتقاء سطح آگاهی دانش‌آموزان و حفظ آرامش آنها در شرایط بحران است.

در این برنامه بر ضرورت آگاهی‌بخشی، تمرینات عملی و تقویت مهارت‌های فردی و جمعی دانش‌آموزان تأکید شد.

متخصصان حوزه مدیریت بحران معتقدند؛ آموزش منظم و تمرین مستمر در مدارس، نقش مهمی در پیشگیری از خسارت‌های انسانی و ارتقاء امنیت روانی جامعه دارد.