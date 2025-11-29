پخش زنده
رئیس ستاد مرکزی اربعین در نشست هماهنگی اربعین ۱۴۰۵، از تلاشهای وزیر راه و شهرسازی و کمیته حملونقل در تسهیل سفرهای ایمن و آسان زائران اربعین قدردانی کرد و تأکید کرد که عملیات امسال با کمترین میزان تصادفات و بیماری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بعد از ظهر روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴، نشست هماهنگی زیربخشهای اربعین ۱۴۰۵ با حضور سردار علی اکبر پور جمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین و معاون امنیتی وزیر کشور، سردار حسن پلارک معاون اجرایی ستاد مرکزی اربعین، مهران قربانی معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی و مدیران سازمانهای تابعه برگزار شد. هدف این نشست، مرور اقدامات اربعین ۱۴۰۴ و بررسی چالشهای سال پیش رو بود.
سردار پور جمشیدیان در این جلسه از عملکرد کمیته حملونقل و سوخت که همواره یکی از سختترین کمیتههای ستاد مرکزی اربعین محسوب میشود، تقدیر کرد. وی بهطور ویژه از خانم دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی و سایر تلاشگران این حوزه تشکر و قدردانی کرد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه اظهار داشت: «بهرغم شرایط موجود، امسال شاهد امنترین عملیات اربعین با کمترین میزان تصادفات و بیماری بودیم که این نتیجه، مرهون تجارب گذشته، مهارتهای مدیریتی و ظرفیتسازیهای صورت گرفته است.»
پور جمشیدیان پیگیریهای مستقیم وزیر راه و شهرسازی در زمینه حملونقل هوایی و تسهیل عبور و مرور زائران را شایان ذکر خواند و سیاست اصلی ستاد را بر مبنای تأکیدات مقام معظم رهبری، یعنی فراهم آوردن «سفرهای ارزان، ایمن، آسان و عزتمندانه» برای زائران حسینی استوار دانست.
وی از جدیت ستاد مرکزی اربعین برای برگزاری جلسات مستمر با وزارتخانههای راه و شهرسازی، صمت و بانک مرکزی جهت رفع مشکل کمبود ناوگان عمومی مسافری خبر داد و از پیشنهاداتی چون پیشفروش بلیت رفت و برگشت پروازهای اربعین استقبال کرد.
در ادامه، سردار حسن پلارک معاون اجرایی ستاد، ضمن تشکر از تأمین سوخت موکبها، از مسئولان زیربخشها خواست تا مکاتبات مربوط به نیازمندیهای اربعین ۱۴۰۵ را آغاز کنند.
مهران قربانی معاون حمل و نقل و رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت اربعین، مهمترین چالش پیش رو را تأمین ناوگان هوایی و زمینی برای ایام پیک سفرها دانست و اعلام کرد که گزارشها و راهکارهای فنی توسط دستگاههای تابعه ارائه شده است. در پایان مقرر شد پیگیریهای لازم و مکاتبات میان کمیته حملونقل و ستاد مرکزی اربعین برای رفع چالشهای تعیینشده صورت پذیرد.