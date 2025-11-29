مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان قزوین گفت: پس از وقفه کوتاه، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، انصاری مدیرکل بیمه تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین که قرار بود اول آذرماه منعقد شود، با کمی تأخیر مجدداً برقرار شد.

وی افزود: این قرارداد که بین کانون عالی بازنشستگان کشور و شرکت بیمه‌گذار منعقد شده، بسته خدماتی کامل‌تر و بهتری نسبت به سال گذشته ارائه می‌دهد.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی گفت: مبلغ کل حق بیمه در بسته جدید ۷۲۰ هزار تومان تعیین شده است. از این مبلغ، ۴۷۰ هزار تومان توسط بازنشستگان و افراد تحت پوشش و مابقی، یعنی ۲۵۰ هزار تومان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. این مبلغ سال گذشته ۴۳۰ هزار تومان بود.

انصاری افزود: در حال حاضر، حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان قزوین هستند که با احتساب افراد تبعی، تعداد کل افراد تحت پوشش به حدود ۲۱۳ هزار نفر می‌رسد و ۹۰ درصد این جامعه بزرگ تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.