تداوم آلودگی هوا و غلظت آلایندهها مدارس و مراکز آموزشی را در برخی شهرهای آذربایجانغربی به تعطیلی کشاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی فردا یکشنبه ۹ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و مراکز آموزشی شامل آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری و تقویتی در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، پیرانشهر و نقده در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس این اعلام، در شهرهای خوی، میاندوآب و بوکان (فقط مقطع ابتدایی و تمامی مقاطع مدارس استثنایی فردا یکشنبه تعطیل است.
بر همین اساس و با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان الزامی اعلام میشود:
پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در دستورکار باشد.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، شاهیندژ و بوکان فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.