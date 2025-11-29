پخش زنده
رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتشبس در غزه، به جنایات خود ادامه میدهد و حتی اجازه نمیدهد کمکهای بشردوستانه به میزان لازم وارد این منطقه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت غزه امروز شنبه خبر داد در پی ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه و وخامت اوضاع انسانی در این منطقه، آمار شهدا به ۷۰ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده و تعداد زخمیها از ۱۷۰ هزار نفر فراتر رفته است.
این نهاد فلسطینی میگوید در ۴۸ ساعت گذشته دو نفر دیگر در بیمارستانهای غزه به شهادت رسیده و ۱۱ فرد زخمی هم بستری شدهاند.
یونیسف امروز در بیانیهای اظهار داشت که سوءتغذیه حاد همچنان جان کودکان نوار غزه را به خطر میاندازد و این وضعیت با فرا رسیدن زمستان که شیوع بیماریها را تسریع میکند و خطر مرگ را در میان آسیبپذیرترین کودکان افزایش میدهد، وخیمتر هم میشود.
این نهاد وابسته به سازمان ملل افزود که آزمایشهای انجام شده توسط یونیسف برای ارزیابی وضعیت تغذیه کودکان غزه در ماه اکتبر نشان میدهد تقریباً ۹۳۰۰ کودک زیر پنج سال با سوء تغذیه حاد دست به گریبان هستند.
یونیسف اظهار داشت که مقادیر زیادی از کالاها و تجهیزات زمستانی در مرز غزه منتظر ورود به این باریکه است و اسرائیل باید تحویل ایمن، سریع و بدون مانع کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را تضمین و تسهیل کند.
«کاترین راسل»، مدیر اجرایی یونیسف هم گفت که هزاران کودک زیر پنج سال همچنان از سوءتغذیه حاد در غزه رنج میبرند، در حالی که بسیاری از آنها فاقد سرپناه، بهداشت و محافظت کافی در برابر سرمای شدید زمستان هستند.
وزارت بهداشت غزه همچنی خبر داد تعداد کل شهدا از زمان آتشبس در ۱۰ اکتبر به ۳۵۴ نفر رسیده و ۹۰۶ نفر هم زخمی شدهاند. کما اینکه پیکر ۶۰۶ شهید هم از زیر آوار بیرون کشیدهاند.
به گفته این نهاد، اطلاعات مربوط به ۲۹۹ شهید دیگر توسط کمیته دولتی امور شهدا تأیید شده است.