

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی نماینده شایسته کشورمان پیش از آغاز مسابقه مرحله یک‌چهارم نهایی دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو شد و با وجود شرایط دشوار، با مشورت کادر فنی تصمیم بر آن شد که برای حفظ امتیازات ارزشمند مرحله یک چهارم نهایی، پشت میز قرار بگیرد.

در صورت حضور نیافتن فرجی، هیچ امتیازی به او تعلق نمی‌گرفت؛ به همین دلیل، کادر فنی تشخیص داد حضور در مسابقه با وجود مصدومیت به سود این ملی‌پوش جوان خواهد بود.

فرجی در نهایت در حالی که با محدودیت حرکتی و درد بازی می‌کرد، با نتیجه ۴ بر صفر مقابل لی هه‌چن حریف قدرتمند چینی تن به شکست داد.

هدایت فرجی در مسابقات قهرمانی جهان برعهده میعاد مکیف سرمربی تیم‌ جوانان است.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه در رومانی پیگیری می‌شود.