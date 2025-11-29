پخش زنده
در نشستی روند مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی شهرستان مهاباد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در نشست بررسی روند مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی با بخشداران و دهیاران بخشهای مرکزی و خلیفان از روند کند اجرای این طرح در روستاها انتقاد کرد و گفت: برای افزایش مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها باید مشوقهای لازم در نظرگرفته شود.
محمدصادق امیرعشایری، در ادامه از عملکرد ادارهها و بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات مقاوم سازی انتقاد کرد.
سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد هم در این نشست گفت: سهمیه امسال مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در شهرستان مهاباد بیش از یکهزار واحد است.
افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی و کاهش هزینههای دریافت تسهیلات از مهمترین خواستههای بخشداران بخشهای مرکزی و خلیفان در این نشست بود.