به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در نشست بررسی روند مقاوم سازی واحد‌های مسکونی روستایی با بخشداران و دهیاران بخش‌های مرکزی و خلیفان از روند کند اجرای این طرح در روستا‌ها انتقاد کرد و گفت: برای افزایش مقاوم سازی واحد‌های مسکونی در روستا‌ها باید مشوق‌های لازم در نظرگرفته شود.

محمدصادق امیرعشایری، در ادامه از عملکرد اداره‌ها و بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مقاوم سازی انتقاد کرد.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد هم در این نشست گفت: سهمیه امسال مقاوم سازی واحد‌های مسکونی روستایی در شهرستان مهاباد بیش از یکهزار واحد است.

افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی و کاهش هزینه‌های دریافت تسهیلات از مهمترین خواسته‌های بخشداران بخش‌های مرکزی و خلیفان در این نشست بود.