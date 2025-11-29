نشست کارگروه هوشمندسازی نظام اداری برگزار شد
هفتمین نشست کارگروه هوشمندسازی نظام اداری با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین نشست کارگروه هوشمندسازی نظام اداری با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز شنبه ۸ آذر در این سازمان برگزار شد.
در این نشست، ضمن مرور گزارش عملکرد ۷ ماهه کارگروه هوشمندسازی دولت، موضوعات اصلی اجرای نقشه راه دولت هوشمند، پیشرفت اقدامات تحول دیجیتال در دستگاههای اجرایی و ضرورت حکمرانی دادهمحور، بررسی شد.
رفیعزاده با تأکید بر اینکه دولت الکترونیک مرحله آغازین تحول اداری است، اظهار داشت: دستگاهها باید با استقرار ساز و کارهای حکمرانی داده، استانداردسازی اطلاعات، اشتراکگذاری دادهها و توسعه سامانههای یکپارچه، مسیر گذار به دولت هوشمند را دنبال کنند. بدون هماهنگی بین دستگاهها، هیچ طرح ملی در حوزه هوشمندسازی به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، همچنین در بخش شهر هوشمند، بر پرهیز از موازیکاری و پراکندهکاری تأکید کرد و گفت: حرکت ما باید منطبق با تعاریف استاندارد و الگوهای موفق جهانی باشد، نه سلیقهای. مؤلفههای شاخص شهر هوشمند باید دقیقاً مشخص شود و تعدادی از خدمات پایه میتوانند به عنوان فرایندهای الکترونیک تعریف شوند.
رفیعزاده درباره بخش دیگری از بازنگری مصوبات، تصریح کرد: پایگاههای اطلاعاتی باید تقویت شوند و اتصال بیندستگاهی برقرار شود تا زیرساخت دولت هوشمند، مستحکم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست حضور داشت و بر اهمیت اجرای بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم تأکید کرد و گفت: طرحها و سایر ساز و کارهای مرتبط باید در چارچوب قانونی و با اتکاء به شایستگیهای بومی اجرا شوند. موضوع صحت و اصالت دادهها زیربنای توسعه دولت هوشمند و پیش شرط موفقیت تحول دیجیتال دستگاهها است.
سید ستار هاشمی اظهار داشت: عبور از دولت الکترونیک به دولت هوشمند، یک ضرورت است و باید همه گزارشها از سوی اجزای مختلف کارگروه ارائه شود تا تصمیمات مبتنی بر داده و شفافیت اتخاذ شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره بخش گزارش از شهر هوشمند، گفت: در اجرای طرحهای هوشمندسازی، اصراری نداریم که هر طرح الزاماً در پایتخت اجرا شود؛ بسیاری از کلانشهرهای کشور، ظرفیت آزمایش دارند و میتوانند آغازگر تحول باشند.
هاشمی، درباره بخش بازنگری مصوبات، تصریح کرد: ارزشهای بومی باید در معماری هوشمند کشور لحاظ شود. الگوهای جهانی را میتوان در ایران، بومیسازی کرد تا با فرهنگ و ساختار اداری کشور همراستا باشند.
اعضای نشست که به غیر از دو عضو هیئت دولت، شامل خبرگان و صاحبنظران فناوری اطلاعات و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات مخابرات بودند، همه تصریح کردند که:
ـ دستگاههای اجرایی با تمرکز بر توسعه زیرساختهای داده و ارتقاء مهارتهای دیجیتال کارکنان، مسیر حرکت از دولت الکترونیک به دولت هوشمند را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
ـ شاخص «دسترسی به خدمات دولت از خارج از کشور» به ارزیابی عملکرد دستگاهها در جشنواره شهید رجایی، اضافه شود.
ـ همه گزارشها و پیشنهادها از طرف اجزای مختلف کارگروه در این نشستها ارائه و بررسی شود تا تصمیمات اتخاذشده، مبتنی بر داده صحیح و هماهنگی حداکثری باشد.
ـ به اجرای طرحهای آزمایشی در کلانشهرها (به جای تمرکز صرف بر پایتخت) توجه شود تا توسعه هوشمندسازی در سراسر کشور، تعمیم یابد.