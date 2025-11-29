اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» در تالش

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ مهدی پارسا در مراسم اختتامیه اولین رویداد رسانه‌ای استانی «روایت وحدت» که با حضور جمعی از مسئولان، علما، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران شیعه و اهل سنت در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تالش برگزار شد، با گرامیداش هفته بسیج، بر نقش بی‌بدیل این نهاد در صیانت از انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: بسیج حقیقتی شبیه افسانه‌ها است که برای جوانان شورآفرین، برای دوستان امیدآفرین و برای دشمنان بیم‌آفرین است.

وی نقش خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و حتی شهروند خبرنگاران را در این عرصه حیاتی دانست و افزود: گاهی اثرگذاری کانال‌های محلی در روستا‌ها و شهر‌های کوچک از برخی رسانه‌های رسمی بیشتر است؛ مهم آن است که روایت اول، روایت درست باشد تا دشمن نتواند سوءاستفاده کند.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان ضمن قدردانی از فرمانده سپاه شهرستان تالش و همراهی شهرستان‌های رضوانشهر و آستارا در برگزاری این رویداد گفت: هدف اصلی این برنامه روایت وحدت میان خبرنگاران شیعه و اهل سنت و انتقال آن به جامعه است.

سرهنگ پارسا افزود: محور این رویداد رسانه‌ای، روایت وحدت و همبستگی مردمان و اقوام استان گیلان و انسجام میان اهل سنت و تشیع شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا توسط خبرنگاران بود که با همکاری سازمان بسیج رسانه گیلان و سپاه ناحیه این شهرستان‌ها برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال فعالان رسانه‌ای از جشنواره، گفت: در نخستین دوره برگزاری، بیش از ۳۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که ۴ اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند و علاوه بر سه شهرستان اصلی، شرکت‌کنندگانی از دیگر نقاط استان نیز حضور داشتند.