پیکر استاد ناصر مسعودی عصر امروز در جوار مزار میرزا کوچک ، در محله سلیمانداراب رشت به خاک سپره شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، ناصر مسعودی خواننده برجسته موسیقی فولکلور گیلان و ایران که ششم آذر در سن ۹۰ سالگی چشم از جهان فرو بست ، امروز با حضورجمعی از مسئولان ، هنرمندان و قشرهای مختلف مردم در جوار مزار میرزا کوچک ، در محله سلیمانداراب رشت به خاک سپره شد.

مراسم سومین روز خاکسپاری این هنرمند عرصه موسیقی گیلان ساعت ۱۵ دوشنبه ۱۰ آذر، با حضور خانواده اش، مردم فرهنگ دوست استان و مسئولان در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

«گل پامچال»، «بنفشه گل» و «میرزا کوچک خان»، از جمله آثار مشهور این خواننده گیلانی است.