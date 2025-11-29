چهار ایستگاه لرزهنگاری و ۳۰ شتابنگار در استان فعال است
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گفت:با استقرار چهار ایستگاه لرزهنگاری و ۳۰ دستگاه شتابنگار در نقاط مختلف، استان قزوین از ظرفیت پایش و رصد دقیق زمینلرزهها برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدیخانی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: قزوین یکی از استانهای حادثهخیز کشور است که سابقه وقوع زلزلههای بزرگ در تاریخ را دارد.
مهدیخانی افزود: تاکنون بین ۳۰ تا ۳۵ گسل در استان شناسایی شده که برخی از آنها فعال هستند، برخی هم مانند گسل شمال قزوین غیرفعالاند، اما احتمال فعال شدن آنها وجود دارد. نقشه پراکندگی گسلهای استان نیز تهیه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر چهار ایستگاه لرزهنگاری در مناطق مختلف استان فعال است که هر تنش زمینی را از طریق امواج رادیویی به ساختمان مدیریت بحران منتقل میکنند. همچنین بیش از ۳۰ دستگاه شتابنگار در سطح استان مستقر است که در صورت وقوع زلزله، محل دقیق بیشترین خسارت را مشخص میکنند.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گفت: مهمترین برنامه برای افزایش تابآوری شهرها در برابر زلزله، آموزشهای عمومی و رعایت آییننامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان است. اجرای این مقررات در ساختوسازها میتواند نقش مهمی در مقاومسازی و کاهش خسارتهای احتمالی داشته باشد.