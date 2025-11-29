پخش زنده
امروز: -
تیم تراکتور تبریز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال مقابل چادرملو اردکان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه در هفته یازدهم لیگ برتر پیگیری شد که با پیروزی ۳ بر یک میزبان همراه بود.
(دروژدک ۴۸ و ۵۲) و تومسیلاو اشتراکالی (۶+۹۰) برای تراکتور و هادی حبیبینژاد (۵۶ - پنالتی) برای چادرملو گلزنی کردند.
در جدول لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای چادرملو با ۱۷ و تراکتور با ۱۶ امتیاز دوم و سوم هستند.