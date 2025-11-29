یادواره‌ی شهدای نیروی دریایی رشت یادواره‌ی شهدای نیروی دریایی رشت یادواره‌ی شهدای نیروی دریایی رشت یادواره‌ی شهدای نیروی دریایی رشت یادواره‌ی شهدای نیروی دریایی رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه‌ی گیلان عصر امروز در یادواره‌ی ۲۷ شهید نیروی دریایی رشت در بقعه‌ی متبرکه‌ی خواهر امام این شهر گفت: امنیت شرط تحقق توسعه است و این مولفه‌ی مهم با درایت و شجاعت نیرو‌های مسلح بدست می‌آید.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل تدینی به نقش نیروی دریایی راهبری جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از مرز‌های آبی و تثبیت مراودات بازرگانی اشاره کرد و افزود: این مهم در طول ۸ سال دفاع مقدس با حراست از سکو‌های نفتی ، اسکورت کشتی‌های تجاری و دور کردن هر گونه تهدید و تعدی به مرز‌های آبی کشور تجلی یافت.

وی همچنین یاد و خاطره‌ی شهدای عزیز این مرز و بوم را گرامی داشت و بر لزوم تاسی از سیره‌ی شهدا برای حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی تاکید کرد.

فرمانده مرکز تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت نیز در این مراسم به تبیین نقش آموزش در ارتقاء توان رزمی نیرو‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد کارکنان نیروی دریایی ارتش در مراکز آموزشی وابسته بدان از قبیل مرکز تخصص‌های دریایی رشت مهارت کسب می‌کنند.

ناخدایکم صابر مسیح پور همچنین بر لزوم تلاش مجدانه برای ارتقاء سطح آموزش‌های تخصصی برای تربیت نیرو‌هایی در تراز انقلاب اسلامی تاکید کرد و افزود: چنین نیرویی قادر خواهد بود تهدیدات بالقوه را در هر شرایطی کنترل و اقتدار این مرز و بوم را به رخ دشمنان بکشد.