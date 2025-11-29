به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، قشر‌های مختلف مردم در انگلیس از ادیان و ملیت‌ها و شهر‌های مختلف تظاهرات بزرگ دیگری را در حمایت از حقوق فلسطینیان و محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی و حامیانش، از لحظاتی پیش در خیابان‌های مرکزی پایتخت انگلیس آغاز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، هواداران فلسطین در انگلیس، در همبستگی با آرمان آزادی فلسطین و با هدف محکومیت جنایات اسرائیل و حامیانش علیه مردم فلسطین، تظاهرات علیه جنایات رژیم صهیونی را در شهر لندن آغاز کرده‌اند تا آن را تا ساختمان نخست وزیری و مجلس انگلیس ادامه دهند.

در بیش از دو سال اخیر که رژیم صهیونیستی با حمایت شرکای غربی، به ویژه آمریکا، آلمان و انگلیس، به نسل کشی در فلسطین مشغول بوده است، طرفداران فلسطین در انگلیس هر دو هفته یک بار، در همبستگی با فلسطینیان و با هدف محکومیت جنایات اسرائیل و حامیانش علیه مردم فلسطین و برای آزادی سرزمین فلسطینیان، تظاهرات برگزار کرده‌اند. در تظاهرات امروز نیز هزاران نفر از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، از ملیت‌های گوناگون، برای نمایش مخالفت خود با سیاست‌های حکومت انگلیس که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی است راهی خیابان‌های مرکزی پایتخت شده‌اند و از ایستگاه "هاید پارک کرنر" در لندن، تا دفتر نخست وزیری انگلیس فریاد‌های خشم و انزجار خود را از ادامه بمباران غزه و لبنان و نسل کشی در غزه و سکوت مجامع بین المللی و دولت‌ها در برابر آن ابراز می‌کنند.

شماری از سازمان‌های هوادار فلسطین و صلح در انگلیس، از جمله "کارزار توقف جنگ" (Stop the War)، "ائتلاف همدردی با فلسطین" (Palestine Solidarity Campaign)، "کارزار خلع سلاح هسته‌ای" (Campaign for Nuclear Disarmament)، "دوستان الاقصی" (Friends of Al-Aqsa)، انجمن‌های ملی دانشجویی و معلمان و کارگران انگلیس از برگزاری تظاهرات امروز حمایت و بر ضروت حضور در این راهپیمایی تاکید کرده‌اند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری، از شهر‌های گوناگون همچون بیرمنگهام، بریستول، کاونتری، منچستر، لستر، لیدز، کاردیف، نیوکاسل، پورتسموث، ایپسویچ، گلاسگو، ناتینگهام، دارهام، شفیلد، آکسفورد، لوتون، بلکبرن، لنکستر، ساوثهمپتون، کمبریج، لیورپول، و بریستول به لندن آمده‌اند. حامیان حقوق فلسطینیان با در دست داشتن تصاویر کودکان کشته شده فلسطینی، علیه حمایت دولت‌های آمریکا و انگلیس از جنایات رژیم صهیونی در غزه، شعار می‌دهند. در پایان راهپیمایی امروز و در برابر دفتر نخست وزیری، قرار است هواداران فلسطین، به سخنرانی شماری از سیاستمداران، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر گوش فرا دهند.

حاضران در این تظاهرات تاکید می‌کنند مادامیکه سرزمین همه سرزمین فلسطینیان از اشغال آزاد و ماشین کشتار رزیم اسراییل متوقف و عاملان و عامران جنایات جنگی در غزه محاکمه و مجازات نشوند به مبارزه خود با شیوه‌های مختلف از جمله برگزاری تظاهرات ادامه خواهند داد.