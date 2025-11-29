

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد از بازی با چادرملو یزد اظهار داشت: بعد از بازی گذشته ما در یزد، یادم نیست مربی حریف نسبت به جو استادیوم آنجا اعتراض کرده باشد. امروز بطری و سنگی سمت کسی پرت نشد و جو عالی بود. بازی قبلی با چادرملو، با اینکه ما در جنگ قهرمانی بودیم و مسابقه مساوی شد، در نشست خبری حاضر شدم. جو امروز نسبت به بازی گذشته ما در یزد بسیار خوب و تلطیف‌شده بود.

وی درباره داوری بیان کرد: همواره با کوچک‌ترین اعتراض، داور سریع کارت زرد می‌دهد. داوران خیلی راحت ضد تیم من قضاوت می‌کنند، اما در بازی‌های دیگر وقتی می‌خواهند علیه برخی تیم‌ها تصمیم بگیرند، تحت فشار هستند و مدام سبک‌سنگین می‌کنند. داوران باید شخصیت بالا نشان دهند و تفاوتی میان تیم‌ها قائل نشوند. در برخی بازی‌های گذشته، داور هنگام اتخاذ تصمیم، دست و پایش می‌لرزید. باید به همه تیم‌ها به یک اندازه احترام گذاشت. ما به تمامی مسائل اشراف داریم و می‌دانیم در لیگ چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. تفاوت قضاوت علیه تیم ما با سایر تیم‌ها کاملاً مشخص است.

اسکوچیچ تأکید کرد: قبل از مسابقه از هواداران دعوت کردم بیایند و با ایجاد جو پرشور تیم را حمایت کنند. این حمایت بدون پرتاب بطری و سنگ بود و باعث افتخار است که این‌گونه رفتار کردیم. البته دلیلی ندارد غیر از این رفتار کنیم. امروز به هواداران نمره ۱۰ از ۱۰ می‌دهم و از آنان تشکر می‌کنم که دعوت من را پذیرفتند و کنارمان بودند.

سرمربی تراکتور با قدردانی از بازیکنان گفت: پس از بازی سخت در ازبکستان، عملکرد بازیکنان قابل تقدیر بود. چمن این استادیوم سفت و سخت است و گاهی باعث مصدومیت می‌شود. تعویض‌هایم اجباری بود. در دقایق پایانی نیز کیفیت‌مان افت کرد و برای حفظ سلامت بازیکنان دست به تعویض زدم.

وی درباره مسائل فنی مسابقه توضیح داد: در نیمه نخست تلاش کردیم از ابتدا ابتکار عمل را در دست بگیریم و بازی خودمان را پیاده کنیم. موقعیت‌های زیادی داشتیم که از دست رفت و در برخی ضدحملات به حریف فرصت دادیم. در نیمه دوم مصمم‌تر بودیم و با وجود مصدومیت‌ها و تعویض‌ها، کنترل بازی را در اختیار داشتیم. اواخر بازی کمی کیفیت‌مان افت کرد. خوشحالیم از پیروزی؛ منتظر بازی بعدی هستیم و می‌خواهیم به بالای جدول برگردیم.

سرمربی تراکتور درباره مصدومیت صادق محرمی گفت: با توجه به التهاباتی که دارد، میزان مصدومیت اکنون مشخص نیست. طی دو روز آینده وضعیت دقیق او مشخص می‌شود.

اسکوچیچ درباره اعتراضات به داوری خاطرنشان کرد: در هر بازی می‌بینید که حریفان چقدر اتلاف وقت می‌کنند. دروازه‌بان برزیلی این تیم می‌تواند رکورددار این کار باشد. حرکت او حین ضربه پنالتی ما کارت قرمز داشت. از دقیقه یک وقت تلف می‌کردند و روی زمین می‌خوابیدند. باید از ذات فوتبال حفاظت شود. آنان مدام بازی را از جریان می‌انداختند و وقفه ایجاد می‌کردند.

وی درباره تدابیرش برای دیدار جام حذفی مقابل پرسپولیس بیان کرد: برنامه من استراحت پس از این بازی است. معمولاً شب، یکی دو بازی تماشا می‌کنم. درباره بازی با پرسپولیس در زمان خودش حرف می‌زنم. اکنون با همکارانم جشن گرفته و خوش می‌گذرانیم. بازی‌ها فشرده است و فرصت شادی و غم زیاد نیست؛ یک روز استراحت می‌کنیم و سپس درباره بازی‌ها صحبت خواهیم کرد.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «همه تیم‌ها به جز یک تیم خاص به داوری معترض هستند»، گفت: داوران با خیال راحت اینجا قضاوت می‌کنند، اما در برخی جا‌ها تحت فشارند. درباره تیم خاص صحبت نمی‌کنم؛ قضاوت را به مردم واگذار می‌کنم. داوران خیلی راحت به من کارت می‌دهند. مردم می‌دانند داوران در کدام بازی راحت سوت می‌زنند. امیدوارم آنان با رعایت اخلاقیات سوت بزنند و شرایط بهتر شود.

وی در پایان گفت: ما بعد از هر بازی، فارغ از نتیجه، باید درس بگیریم و رشد کنیم. ذهنیت بازیکنان باید رشد محور باشد. در ایران فقط به نتیجه نگاه می‌کنند، در حالی که باید از هر بازی درس گرفت و روی آن کار کرد.