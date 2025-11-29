پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص اُفت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به کمبود بارندگی و به تبع آن کاهش شدید آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان برای صرفه جویی حداکثری آب، به اطلاع ساکنان محترم خیابان ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف و بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی میرساند در ساعات ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۹ احتمالا مواجه با کمبود فشار آب خواهند شد.
بنابراین این شرکت از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی کنند.