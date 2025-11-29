به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعی از کادر درمان و پرستاران استان با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواستار رسیدگی به مشکلات و مطالبات خود از سوی مسئولان شدند.

معاون توسعه و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان گفت: یکی از مطالبات همکاران کادر درمان پرداخت کارانه می‌باشد که این مطالبه از محل درامد‌های اختصاصی دانشگاه که از طریق پرداخت بیمه‌های درمانی می‌باشد و کارانه کادر درمانی تا اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت شده است.

خلیلی با بیان اینکه با جلسات مختلف بینمه تامین اجتماعی تاکنون یک سوم مطالبات دانشگاه را پرداخت کرده است و بیمه سلامت در سال جاری هیچ پرداختی را انجام نداده است، ادامه داد: از تمامی شرکت‌های بیمه درخواست می‌شود نسبت به پرداخت کامل مطالبات مراکز درمانی اقدام نمایند .

وی همچنین خاطر نشان کرد: برخی دیگر مطالبات از جمله بدهی آب و هوا و پرداخت حقوق براساس نرخ تورم در حوزه مسئولیت دانشگاه نمی‌باشد و باید از طریق مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.