طرح‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مجازی مسئولان سپاه پاسداران در یاسوج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی که با حضور ویدئو کنفرانسی سردار پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سلیمانی مسئول سازمان بسیج مستضعفین ،استانداران و فرماندهان سپاه‌های استانی برگزار شد گزارشی جامع از روند پیشرفت طرح‌های محرومیت‌زدایی، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و اقدامات جهادی بسیج در حوزه‌های عمرانی، آبرسانی، کشاورزی و انرژی ارائه شد.

همچنین به مناسبت هفته بسیج، مجموعه‌ای از طرح های «آبخیز تا جالیز»، طرح‌های تأمین آب شرب روستایی و نصب پنل‌های خورشیدی در مناطق هدف افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم با قدردانی از همراهی مسئولان استان و همکاری مجموعه دولت اظهار کرد:در سال‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر و همکاری نزدیک استانداری و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مهمی در حوزه محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

سردار مثنوی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل استان موضوع آب شرب و آب کشاورزی بود که با همت دولت و ورود گروه‌های جهادی، بخش قابل توجهی از این نیازها برطرف شده است.

وی ادامه داد: در ۲ سال گذشته بخش عمده‌ای از روستاهای استان از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شده‌اند.

فرمانده سپاه فتح با اشاره به افتتاح پروژه‌های جدید گفت:امروز نیز با حضور استاندار و مسئولان استان، ۲۵ روستا به شبکه آبرسانی متصل شد و بیش از ۲۰ روستای دیگر نیز آماده افتتاح است که در آینده نزدیک به بهره‌برداری خواهد رسید.

سردار مثنوی مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را قابل توجه دانست و عنوان کرد:برای امسال و سال آینده، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در حوزه آبفا و نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه آبخیزداری پیش‌بینی شده است. مجموعاً حدود دو هزار میلیارد تومان پروژه آبرسانی و آبخیزداری در استان، با مشارکت دولت و تلاش گروه‌های جهادی در حال اجراست.

وی ادامه داد:تا امروز بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی در قالب مشاغل خرد، تولیدی و کارفرمایی پرداخت شده و این روند با قوت ادامه دارد.