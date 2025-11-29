به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: ۳۸ تفاهم نامه نیز با سرمایه‌گذاریِ ۲۵ هزار میلیارد تومانی، منجر به صدورِ مجوزِ اولیه شد.

خلیلی افزود: در بخش صنعت استان، بیش از ۹۰ صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد شده، و به‌تازگی ۱۲ طرحِ اقتصادی با سرمایه‌گذاریِ بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که مهم‌ترین آنها مجتمعِ فولادِ اردبیل با حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال سرمایه است.

برای حوزه صنعتِ استان همچنین ۳۱ مجوزِ تأسیسِ بی نام صادر و هشت موردِ آن به مجوزِ بانام تبدیل شد، که مهم‌ترین آن امضای تفاهم نامه با شرکتی چینی در حوزه اکتشافِ معادن به ارزشِ ۵۹ میلیون یورو بود.

در بخش شهرک‌های صنعتی غیردولتی هم تفاهم نامه‌ای برای صنایعِ بسته بندی با اشتغالزاییِ هزار نفر امضا شد.

مناطق ویژه آزاد و اقتصادی استان هم با ۱۰ سرمایه گذار داخلی و خارجی قراردادِ همکاری امضا کردند.

اکنون در ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتیِ استان، بیش از هزار و ۴۱۵ واحد صنعتی فعالند و بیش از ۴۰ هزار نفر در آنها اشتغال دارند.