معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با حضور در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل از چندین واحد تولیدی بازدید و مشکلاتشان را بررسی کرد.

کارخانه تولید مینی بوس از جمله واحد‌هایی بود که در بازدید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشکلات سرمایه در گردش آن بررسی شد.