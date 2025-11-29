در هفته‌های گذشته، مراجعه بیماران با علائمِ تنفسی به مراکزِ درمانیِ اردبیل افزایشِ چشمگیری داشته. متخصصان، دلیلِ این وضع را شیوع ویروسِ آنفلوآنزا می‌دانند که به‌ویژه کودکان را، با شدتِ بیشتری درگیر می‌کند. رعایت اقداماتِ بهداشتی، واکسیناسیون و استفاده از ماسک، مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از گسترشِ این بیماری ست.

