به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ طاهر کیامهرگفت: این نیروگاه خورشیدی به صورت تجمیعی مصرف برق تمام ساختمان‌های شرکت توزیع در سطح استان را تامین و با اعتبار حدودی ۳۰ میلیارد ریالی بر روی سقف سالن ورزشی واقع در محوطه ستادی شرکت نصب شده تا علاوه بر کمک به کاهش بار شبکه و بهینه‌سازی مصرف انرژی، سالانه بخش قابل توجهی از برق مصرفی مجموعه را از طریق انرژی پاک خورشیدی تأمین کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی افزود: برنامه افزایش ظرفیت این سامانه تا سقف ۲۰۰ کیلووات نیز در دستور کار قرار دارد و با بهره‌برداری از این سامانه، شرکت توزیع گام دیگری در مسیر توسعه انرژی‌های نو، کاهش آلایندگی‌های محیط‌زیستی و تحقق سیاست‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف و تنوع‌بخشی به منابع تولید برق برداشته است.