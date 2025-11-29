پخش زنده
رئیس بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) شهرستان ایرانشهر، از فوت ۴ نفر و ۵ مورد مسمومیت، بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز طی ۲۴ ساعت گذشته در جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، بختیاری گفت: در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، شماری از شهروندان یکی از مناطق همجوار شهرستان ایرانشهر، بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست ساز، به این بیمارستان مراجعه کردهاند که متأسفانه از این تعداد، ۴ نفر به دلیل آسیب شدید به اندامهای حیاتی جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: همچنین ۵ نفر دیگر نیز با وضعیت مسمومیت تحت درمان قرار گرفتند که از این تعداد ۳ نفر باحال مساعد ترخیص و ۲ نفر دیگر نیز تحت مراقبتهای ویژه پزشکی هستند.
وی ضمن هشدار دربارهٔ عوارض مرگبار مصرف مشروبات الکلی بویژه انواع دست ساز، بیان کرد: مسمومیت با متانول موجود در این مشروبات، بهویژه انواع تقلبی، میتواند در کوتاهترین زمان ممکن باعث نارسایی کلیهها، نابینایی و حتی مرگ شخص مصرف کننده شود.