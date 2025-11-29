به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این رخداد‌ها در حالی مطرح می‌شود که امام خمینی در اوایل دهه ۴۰ شمسی، در سخنرانی‌های خود نسبت به تلاش قدرت‌های خارجی برای جلوگیری از رشد علمی و استقلال ایران هشدار داده بود. سال‌ها بعد، با وقوع سلسله ترور‌های دانشمندان هسته‌ای کشور ـ از جمله دکتر مجید شهریاری در ۸ آذر ۱۳۸۹ ـ بسیاری این حوادث را در امتداد همان نگرانی‌های مطرح‌شده تفسیر کردند. بازخوانی آن سخنان و تطبیق آن با رویداد‌های چند دهه بعد، موضوعی است که امروز نیز در تحلیل‌های سیاسی و تاریخی مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان نشانه‌ای از اهمیت حفظ توان علمی و امنیت نخبگان کشور مطرح می‌شود.