به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ متن اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به شرح زیر است:

حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان ( دبیرخانه ) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص ها ، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز یکشنبه نهم آذرماه به شرح ذیل اعلام می گردد.

تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک

کلیه کلاسهای دوره های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک ، ساوه ، شازندو مهاجران و روستاهای کزاز ، قدمگاه ، اکبر آباد ،غینر ، راشان ،باغ برآفتاب،البرج،حسن آباد، دهپول ، علی آباد ، رباط میل ، ضامنجان ، چقا ، شهرجرد ، حاجی آباد ، گاوخانه ، جمال آباد ، مرزیجران ، خانه میران و نظم آباد برگزار می گردد

موافقت با دور کاری یا مرخصی مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه ای

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت وجلوگیری از فعالیت‌ کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌‌گردد توسط شهرداری های اراک وساوه وشازند و سایر شهرها

تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می شود.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کوره های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند

توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه ساعت ۱۷ تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می گردد .

همچنین یکی از ملاکهای تصمیم گیری میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم گیری برای کل شهر نمی باشد.

خاطر نشان می سازد تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و بصورت شفاف خدمت مردم عزیز اعلام می گردد و پاسخگویی به مطالبات به حق از اهم وظایف و تکالیف می باشد.