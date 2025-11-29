پخش زنده
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوزستان، هدف اصلی همایش جوانی جمعیت را اصلاح فرهنگ نادرست موجود در جامعه عنوان کرد و گفت: باید با حمایتهای همهجانبه، زمینه ازدواج بهموقع و فرزندان زیاد با اخلاق اسلامی را فراهم کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام موسی پولادی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در این مراسم با اشاره به اولویت بودن موضوع ازدیاد نسل در دغدغههای نائب امام زمان(عج)، گفت: بر اساس بیانات امام خامنهای، پنجره جمعیتی کشور تنها ۲۰ سال فرصت دارد و اگر در زمینه فرزندآوری عقبافتادگی خود را جبران نکنیم، در آیندهای نزدیک با مشکلات متعدد از جمله در بعد امنیتی مواجه خواهیم شد.
او جمعیت جوان را پایه اصلی امنیت و پیشرفت کشور دانست و افزود: امروز کشورهایی مانند ژاپن با معضل پیر شدن جمعیت و مشکلاتی مانند پرداخت حقوق به بازنشستگان دست و پنجه نرم میکنند که قابل جبران نیست یا بسیار سخت است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ولیعصر(عج) خوزستان، هدف اصلی این همایشها را تشویق افراد به ازدواج و فرزندآوری و همچنین «اصلاح فرهنگ غلط ایجاد شده در کشور» عنوان کرد و تصریح کرد: باید با حمایتها، سخنرانیها و مراسمات، این فرهنگ را اصلاح کنیم تا جوانان ما به موقع ازدواج کنند و دارای فرزندان زیاد با اخلاق اسلامی باشند.